27 сентября 2020 | Время чтения 10 мин

Если Красный дракон имеет выбор между двумя путями обеспечения собственного будущего – мирным торговым и непосредственно военным, — то у Белого орла кроме использования штыков и пушек никакого другого варианта не имеется. Совсем. Вопрос сводится лишь к частности – когда и против кого.

Александр Запольскис, , 00:18 — REGNUM Выступление трех ведущих лидеров планеты на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН оказалось очень похожим на одну известную войну прошлого. С соответствующими выводами.

На пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН United Nations

Для тех, кто «учил, но забыл» — краткая справка. В начале XV века Англией правил дом Ланкастеров, из королевской династии Плантагенетов. Поначалу успешно, но со временем власть ослабла. Генрих VI, сын небесталанного, но рано, в 35 лет от роду, умершего от болезни английского короля Генриха V Лакастера, оказался… словом, в официальной историографии его величают сумасшедшим. Скорее всего, он был просто очень сильно не на своем месте человеком, профукавшим прежние французские завоевания отца. История с Орлеанской девой как раз того времени события.

После поражения в Столетней войне часть английской знати решила приставить к Генриху VI регента в лице двоюродного брата короля — Ричарда Плантагенета из другой ветви правящего рода — герцога Йоркского.

Ну, и началось. Ланкастеры, своим символом избравшие алую розу, решили не допустить перехода власти в «неправильные» руки Йорков, отмечавших себя розой белой. Впервые стороны сошлись на поле брани в мае 1455 в сражении при Сент-Олбансе, проигранном Ланкастерами.

Ричард Бэрчетт. Эдуард IV, преследующий в аббатстве Тьюксбери раненых Ланкастеров. 1867

Но война в целом затянулась на три десятка лет, до 1485 года. И победили в ней мало кому известные, не особо знатные, далеко не самые богатые, но оказавшиеся наиболее последовательными Тюдоры, основавшие новый королевский дом и вообще сильно модернизировавшие Британию в целом. Да и остальной европейский мир тоже.

Случилось это потому, что Ланкастеры и Йорки преследовали исключительно собственные узко клановые цели. Одни хотели удержать ускользающую власть в прежней системе, другие — прибрать ее себе, но тоже с сохранением существовавшего механизма правовых и экономических отношений. Тюдоров, ввиду их изначальной малости, ни одна из сторон всерьез не воспринимала.

Но именно они наиболее последовательно преследовали не только свои, но и общегосударственные интересы. И пока алая роза рубилась с белой, они тихо поднимались к уровню представления абсолютно всех островитян.

Ничего не напоминает? Мир, в котором мы живем — западный. Это не только доллар и доминирование английского языка, это также верховенство западных морально-этических и культурных стандартов. Про свободу слова, про обязательность сменяемости власти, про «не больше двух сроков подряд», про права меньшинств и все такое прочее — это все слова из одной песни.

Пока ее исполнение приносило доход, прежде всего, Соединенным Штатам, элита «государства за Атлантикой» сохраняла достаточную степень единства и дружно выступала в поддержку международных институтов, созданных Америкой и обеспечивающих неоспоримость американского доминирования в мире.

ООН позволяла прикрывать чисто американские инициативы видимостью международного права. После распада СССР только вторжение в Югославию в 1999 США произвели от лица НАТО без санкции Совбеза. Все прочие операции имели одобрение Объединенных Наций.

Заседание Совета Безопасности ООН United Nations

Даже технология такая выработалась. Найти крайнего. Поднять шумиху. Обвинить его в СМИ во всех смертных грехах. И в еще более мерзких и опасных намерениях. Заставить оправдываться. Тут же отказаться слушать оправдания. Выдвинуть вовсе уж чудовищные обвинения. Их подачу довести то истерии. На волне которой получить индульгенцию на войну «против исчадия ада». Его разгромить. Имущество отобрать. Профит.

В мягкой форме использовался механизм Всемирной торговой организации. Обладающий собственным «беспристрастным и непредвзятым» судом, вердикт которого тем не менее к неукоснительному исполнению обязателен. Иначе смотри выше про технологию.

А потом появился Китай, и стройная система забуксовала. Оказалось, что в американскую игру по американским правилам китайцы научились играть лучше самих американцев. И стали постепенно отжимать у них Мир. Именно так, с заглавной буквы. Не мир, как состояние, противоположное войне, а мир как финансово-экономическое и культурное пространство.

На данный момент американский клад в совокупную промышленную мощь планеты не превышает 23% и продолжает снижаться. Про времена, когда американским являлось больше половины мирового производства — забывают уже даже историки. Китай же, наоборот, за три десятка лет сумел сконцентрировать у себя 52% производства буквально всего. Это в среднем. По некоторым отдельным направлениям доля КНР приближается к 60−80%.

Например, по выпуску стали Поднебесная занимает первое место с долей в 58% (928,2 млн тонн в 2018 году). Ближайший конкурент — Индия (2 место) — в тот же период выпустила всего 106,5 млн тонн. Дальше идут Япония (104,3 млн т.), США (86,69 млн т.). Замыкает пятерку Россия (71,68 млн т.)

С 1978 года Пекин стал успешно встраиваться в созданный Америкой (при довольно активном европейском участии) глобальный открытый мир свободной торговли и извлекать из этого прибыль. Мало того, что размер китайского ВВП поднялся с 300 млрд долл. в 1986 до 2,3 трлн долл. в 2005, чтобы достичь 10,5 трлн в 2014 и 14,1 трлн номинального ВВП по итогам 2019. Активно увеличивался размер его доли, создаваемой внешней торговлей. С 9,5% в 1983 до 36,6% в 2006.

Производство электроники в Шэньчжэни Steve Jurvetson

Именно в тот момент и началось большое принципиальное противостояние между Белым орлом и Красным драконом, сегодня фактически приближающееся к полноформатным боевым действиям.

Внимательно слушая выступления президента Трампа и председателя Си, можно заметить значительную схожесть их базовых подходов.

Глава Белого дома подчеркивал неоспоримость именно американского мирового превосходства и лидерства. Америка является самой влиятельной, самой большой и самой в военном отношении сильной страной на планете. Тягаться с ее военной мощью не в состоянии никто. Что являлось прямой и откровенной силовой угрозой «всем несогласным», которые обязаны молча и с почтением внимать, когда говорит Трамп.

В общем, этот мир неправильный, его нормы несправедливы для Америки и все вокруг ей, как земля колхозам, по гроб жизни должны. ООН — за неоказание поддержки мудрому американскому международному курсу. В том числе за отказ восстанавливать санкции против Ирана. ВТО — за отказ вводить торговые санкции против тех, кто не нравится США. ВОЗ — за попустительство Китаю и недостаточную строгость в вопросе наказания виновника эпидемии коронавируса.

Китай — вообще за все. За несправедливую торговлю, в которой США проигрывают. За распространение эпидемии. За технологический шпионаж. За недостаточное внимание к вопросу борьбы против потепления климата. И вообще просто за сам факт проведения независимой самостоятельной внешней и внутренней политики.

И только благодаря мудрому руководству несравненного Дональда Трампа Америка идет к возрождению непревзойденности собственного величия.

Сразу бросалось в глаза, что Трамп говорит про себя, о себе, для себя, и обращается лишь к внутренней американской аудитории. Оно как бы понятно, до назначенных на 3 ноября выборов оставалось каких-то 43 дня. Но выступал-то он на Генеральной Ассамблее ООН, представляющей собой общемировую трибуну, обращенную ко всем странам мира. Однако в его обращении они полностью отсутствовали. В нем была Америка, Америка, только Америка и… Китай, как наглядное средоточие мирового зла и единственный главный источник всепланетной угрозы.

Хотя Си Цзиньпин, на первый взгляд, говорил про другое, — о необходимости сотрудничества, о недопустимости односторонних экономических, тем более политически мотивированных волюнтаристских санкций, — на смысловом уровне оперировал он теми же понятиями, что и Трамп.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин White House

С той лишь разницей, что американский лидер все эти ООН, ВТО, ВОЗ, ДРСМД, и СНВ-3 хаял, как окончательно испортившиеся, потому требующие немедленной замены, а китайский, наоборот, их всячески хвалил и настаивал на необходимости «сохранить и преумножить».

Если совсем по-простому, Вашингтон настаивал на неоспоримости своего лидерства, дающем право избирательно подходить к тому, в какой степени и какие сложившиеся нормы соблюдать, а к чему подходить наплевательски. В то время как Китай требовал «оставить все, как есть, в полном объеме». В том числе и обязанность каждого игрока соблюдать даже те правила, которые ему прямо невыгодны. Просто потому, что в этом матче и по этим правилам Китай у США постепенно выигрывает. Не без проблем, со своими сложностями, но в целом — неумолимо и поступательно отжимая у Америки современный Мир.

Это значит неустранимость принципиальных фундаментальных противоречий между «двумя розами». Значит, большой войне между США и Китаем неизбежно быть. Потому что обе стороны руководствуются исключительно собственными интересами и полагают единственно верным — использовать для их достижения имеющимися преимуществами.

У Китая это экономическая и промышленная мощь. Но она серьезно зависит от европейского и американского рынков сбыта. По крайней мере пока китайцы не сформируют окончательно собственный устойчивый закрытый кластер на базе ЮВА, частично Средней Азии и стран Тихого океана. Желательно с включением Австралии и интеграции Южной Кореи и Японии. Не исключая, кстати, привязки к себе и КНДР. Старая традиционная стратегия Срединного государства, окруженного широким поясом тесно на него завязанных сателлитов.

У США последним козырем остается только сила. Плюс двухвековая культурная традиция мировоззрения о неоспоримости американского морального и этического превосходства над миром. В сочетании с не менее традиционным убеждением «командир всегда прав».

Таким образом, если Красный дракон имеет выбор между двумя путями обеспечения собственного будущего — мирным торговым и непосредственно военным, — то у Белого орла кроме использования штыков и пушек никакого другого варианта не имеется. Совсем. Вопрос сводится лишь к частности — когда и против кого.

При этом связи между оппонентами настолько широки, двусторонни и тесны, что победа любой стороны на практике означает ее поражение.

Если война сложится неудачно для США, рушится система долларового доминирования и с ней американская финансовая и фондовая пирамида. Американцам оказывается за все нечем платить и нечего, ради заработка, продавать. Но тогда они окажутся не в состоянии покупать китайские товары, что обвалит экспорт Поднебесной и оставит без работы до 40% ее промышленности. Со всеми прочими прелестями большой структурной деградации, чреватыми вплоть до территориальных проблем и очень долгосрочного паралича любого развития в целом.

Но и в случае поражения Китая там случается аналогичный кризис. Американские вложения тоже обесцениваются, американским потребителям становится негде брать буквально все ими привычно потребляемое. Да и капитализация «единорогов», на спинах которых держится фондовый рынок нынешней Америки, резко сократится тоже. Вплоть до состояния смерти от дистрофии. А Китай вместе с Соединенными Штатами потребляют до половины абсолютно всех расходников, питающих международную экономику. Нефть. Газ. Руды. Химическое сырье.

А пока роза Алая продолжает насмерть рубиться с розой Белой, в стороне от процесса стоит Россия. По размеру своей экономики (номинальный ВВП) в 12,4 раза уступающая Соединенным Штатам и в 8 раз — Китаю. Но единственная, кто, судя по смысловому содержанию и направленности выступления ее лидера на Генассамблее ООН, думающая не только о себе, а выступающая за учет и взаимовыгодную реализацию интересов абсолютно всех стран мира в целом. Единственная, чей лидер, говоря о проблемах текущего момента, использовал определение — мы, мы все, мир весь вместе. Практически по аналогии с Тюдорами.

Владимир Путин выступает с видеообращением на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН United Nations

Это, кстати, четко читалось даже по оформлению задника картинки видеовыступления лидеров. Трамп восседал в собственном Овальном кабинете. За спиной Си находился живописный вид Китая. И только Путин стоял на голубом фоне ООН, олицетворявшем собой всю планету, все ее страны и всех ее людей разом. История определенно делает круг.