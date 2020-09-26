Киев, , 21:55 — REGNUM В Донбассе режим тишины сохраняется уже 62-й день, заявил 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день», — сказал Зеленский на совещании по вопросам работы контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

При этом Зеленский выразил благодарность украинским военным «за выдержку», а командованию армии — «за правильный подход к армии, к каждому офицеру».

Отметим, сегодня, 26 сентября, руководитель Горловской городской администрации Иван Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Доломитное в окрестностях Горловки, в результате чего были повреждены несколько домов.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил, что РФ видит, что Украина не поддаётся на шантаж в связанных с урегулированием конфликта в Донбассе вопросах.

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