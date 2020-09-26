Париж, , 21:34 — REGNUM Франция готова оказать помощь украинской стороне в связи с крушением военного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба французского МИД.

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»Франция готова оказать Украине такую помощь, какую она сочтет полезной в этих обстоятельствах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД страны также отметили, что Франция выражает соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение военного самолета Ан-26 ВВС Украины уже извлечены из-под обломков.

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