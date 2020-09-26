Сараево, , 20:28 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бизера Туркович провела 26 сентября в Вене встречу с министром иностранных дел Австрии Александром Шаленбергом, на которой обсуждалось продление соглашения о бесплатном обучении боснийских студентов в Австрии, двойное гражданство, выполнение 14 приоритетных условий на пути евроинтеграции, миграционный кризис и другие важные темы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Туркович попросила своего коллегу проверить, можно ли что-то сделать, чтобы студенты из Боснии и Герцеговины снова получили возможность учиться бесплатно в Австрии, так как соответствующее соглашение недавно истекло. Шаленберг пообещал обсудить этот вопрос со своим коллегой и скоординировать работу с послом Боснии и Герцеговины в Вене.

Дипломаты также обменялись информацией о кризисной ситуации в обеих странах, вызванной глобальной пандемией коронавируса, и оценили количество зараженных, механизмы тестирования, открытие границ и экономическую ситуацию в странах.