Сараево, , 00:20 — REGNUM 26 сентября министр обороны Боснии и Герцеговины Сифет Поджич и заместители министра Мирко Околич и Михо Крешич от имени министерства обороны и вооруженных сил Боснии и Герцеговины выразили искренние соболезнования сотрудникам министерства обороны, армии и министру обороны Сербии в связи с трагической гибелью двух пилотов. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Военные летчики — всегда на первой линии обороны, чтобы защищать свою страну и граждан, даже в мирное время. Осознавая это, руководство министерства обороны и вооруженных сил Боснии и Герцеговины выражает соболезнования и желает семьям погибших в этой катастрофе и гражданам Сербии преодолеть боль утраты», — говорится в заявлении.

Напомним, что самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны около 10.00 (по московскому времени) в районе села Брасина под городом Мали-Зворник.