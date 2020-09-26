, 19:38 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов освободили четырех из пяти задержанных журналистов. Об этом 26 сентября сообщает правозащитный центр «Весна».

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Отмечается, что были освобождены сотрудницы tut. by Александра Эльбаум и издания «Наша нива» Екатерина Карпицкая, а также журналисты базирующегося в Польше «Еврорадио» Юлия Матузова и Мария Войтович.

По данным правозащитного центра, под стражей находится сотрудница польского телеканала «Белсат».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, в Минске в 14:00 начался так называемый женский марш оппозиции, начало которого планировалось на площади Победы. Позже появилась информация о переносе места проведения марша в район Комаровского рынка.

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