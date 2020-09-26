Токио, , 18:42 — REGNUM Губернаторы префектур Японии 26 сентября призвали центральное правительство страны продолжить в 2021 году и после программу по предоставлению местным органам власти грантов для финансирования мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

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Журналисты отмечают, что главы префектур договорились об этом коллективном запросе на онлайн-заседании Национальной ассоциации губернаторов. Они попросили не только увеличить сумму грантов, но и позволить более гибкий подход к использованию этих финансовых средств.

Кроме того, губернаторы предложили как можно скорее исключить из госпрограммы поощрения внутреннего туризма Go To Travel те районы, где наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом.