Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуру 25 сентября в ходе телефонных переговоров пришли к выводу, что двусторонний альянс является «краеугольным камнем создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на пресс-секретаря государственного департамента США Морган Ортагус.

Сообщается также, что Китамура заверил Помпео в преемственности внешней политики Японии после первой за почти восемь лет смены руководства страны.

Пресс-секретарь Ортагус также отметила, что Помпео поздравил Китамуру с повторным назначением генеральным секретарём Совета национальной безопасности Японии после формирования нового правительства Ёсихидэ Суги.

Это были заключительные переговоры Китамуры с ключевыми лицами в администрации президента Дональда Трампа на этой неделе. Ранее Китамура также провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и министром обороны США Марком Эспером.