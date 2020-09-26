Киев, , 18:03 — REGNUM 6 октября в Брюсселе состоится саммит Украина — ЕС. Об этом 26 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский и ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во время телефонного общения с Шарлем Мишелем (глава Европейского совета, —прим. ИА REGNUM) мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС — Украина, — написал украинский лидер. — Надеюсь встретиться с вами и Урсулой фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии, — прим. ИА REGNUM), чтобы обсудить пути важного партнерства между ЕС и Украиной».

Напомним, 23 сентября президент страны Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил, что Украина стремится к полной евроинтеграции.

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