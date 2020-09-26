Москва, , 16:32 — REGNUM Российский гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» обесценивает усилия Соединенных Штатов по созданию системы противовоздушной обороны. Об этом 26 сентября заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, когда «Авангард» меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету.

«Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны», — сказал журналистам Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, о гиперзвуковых блоках стратегического назначения «Авангард» президент России Владимир Путин впервые сообщил 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, имеющей планирующий крылатый боевой блок со скоростью движения в атмосфере свыше 20 скоростей звука. При этом он способен совершать маневры по высоте и по курсу для преодоления вражеской ПРО.

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