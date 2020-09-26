Фукусима , Япония, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 26 сентября посетил префектуру Фукусима, которая пострадала от землетрясения, цунами и ядерной аварии в марте 2011 года, сообщает информационное агентство Kyodo. Премьер-министр совершил такой визит впервые после вступления в должность 16 сентября.

Целью этой поездки является демонстрация стремления новой администрации продолжить восстановление территорий, пострадавших от стихийных бедствий и ядерной катастрофы. Аналогичный визит делал Синдзо Абэ в начале своего премьерского срока. Однако тогда восстановление Фукусимы было ключевым направлением политики кабинета.

В ходе поездки Суга посетил пострадавшую от катастрофы АЭС Фукусима-1, принадлежащую компании Tokyo Electric Power Company Holdings. Сотрудники станции показали премьер-министру, как происходит её вывод из эксплуатации и очистка загрязненной воды.

Суга выразил готовность правительства продолжать оказывать полноценную поддержку этой работе.