Киев, , 15:23 — REGNUM Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко рассказала, как переболела COVID-19. Об этом лидер партии «Батькивщина» 25 сентября рассказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

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По словам Тимошенко, болеть COVID-19 было страшно.

«Я могу сказать, что было очень страшно. Это я вам честно признаю. Потому, что когда человек задыхается, то кажется, что от тебя уходит жизнь и ты оставляешь этот мир, потому что действительно ты не знаешь, чем это закончится через пять или десять минут», — рассказала Тимошенко.

По словам лидера партии «Батькивщина» после того, как она пришла в сознание, она переосмыслила многое в жизни. Она также выразила желание попросить прощение за ссоры и противостояние, в которых она принимала участие.

По словам Тимошенко, для человека, который заболел коронавирусной болезнью не имеют значение версии появления коронавируса. Она также отметила, что COVID-19 — это болезнь, которая является лотереей.

«Ты можешь вытащить легкую форму, ты можешь вытащить смертельную форму… Используйте все системы защиты. Берегите своих деток, своих родителей, своих близких людей. Потому что когда это случается, потом уже поздно делать выводы. Нужно делать выводы сейчас», — подчеркнула политик.

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Напомним, об инфицировании Юлии Тимошенко коронавиурсом SARS-CoV-2 стало известно более месяца назад, 23 августа. 11 сентября пресс-секретарь плитика сообщила, что Юлия Тимошенко преодолела коронавирус.

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