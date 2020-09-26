Киев, 26 сентября 2020, 15:23 — REGNUM Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко рассказала, как переболела COVID-19. Об этом лидер партии «Батькивщина» 25 сентября рассказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
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По словам Тимошенко, болеть COVID-19 было страшно.
По словам лидера партии «Батькивщина» после того, как она пришла в сознание, она переосмыслила многое в жизни. Она также выразила желание попросить прощение за ссоры и противостояние, в которых она принимала участие.
По словам Тимошенко, для человека, который заболел коронавирусной болезнью не имеют значение версии появления коронавируса. Она также отметила, что COVID-19 — это болезнь, которая является лотереей.
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Напомним, об инфицировании Юлии Тимошенко коронавиурсом SARS-CoV-2 стало известно более месяца назад, 23 августа. 11 сентября пресс-секретарь плитика сообщила, что Юлия Тимошенко преодолела коронавирус.
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