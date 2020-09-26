Загреб, , 14:51 — REGNUM В своём видеообращении на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Андрей Пленкович призвал реформировать ООН, подчеркнув, что нынешний кризис показал, что принципы многосторонности играют в сложившихся условиях наиболее значимую роль. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Кризисы, которые в 2020 году поразили мир, такие как пандемия коронавируса и последовавший экономический спад, «ясно дали понять, что приверженность многосторонней дипломатии важна сейчас, как никогда», — отметил Андрей Пленкович.

Он также подчеркнул, что нынешний кризис должен привести не к «изоляционизму в международном сообществе», а к готовности сотрудничать «в истинном духе солидарности и взаимной поддержки», и лишь ООН способна наиболее эффективно продвигать эти принципы.

По его словам, ООН 21 века нуждается в реформе, включая Устав ООН, ее основополагающий документ, а также Совет Безопасности, самый мощный орган ООН, отношения в котором отражают расклад сил с конца Второй мировой войны.

«Наша организация должна сохранить свои фундаментальные ценности и принципы, на которых она основана, но также должна отражать реальность и потребности современности», — отметил премьер-министр Хорватии.