Ашхабад, , 14:31 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил размеры надбавок медицинским работникам республики, участвующих в предотвращении распространения коронавируса, а также — работающим в сельской местности. Об этом 26 сентября сообщает Turkmenportal со ссылкой на постановление «Об укреплении социальной защищённости работников здравоохранения», подписанное президентом Туркмении.

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Так, медицинским работникам, участвующим в борьбе с распространением коронавируса, положена надбавка в размере 15% от месячной заработной платы.

Кроме того, с 1 января 2021 года работникам здравоохранения, которые работают в медицинских учреждениях республики в отдаленных труднодоступных селах, будет выплачиваться надбавка в размере 20% от зарплаты за месяц, а медработникам других сел — по 10% от месячной заработной платы.

Также медицинских работников в селах предписано в первоочередном порядке обеспечить частными жилыми домами, возводимыми в рамках государственных программ, а также — земельными участками под строительство частных жилых домов.