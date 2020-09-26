Кишинёв, , 13:18 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Молдавии, ныне депутат от партии Pro Moldova Руксанда Главан инфицирована коронавирусом. Об этом она сообщила 26 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера вечером я получила подтверждение, что заражена COVID-19», — написала депутат.

По словам политика, она лечится в домашних условиях и, как только ей позволит состояние здоровья, она поделится своим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Напомним, Руксанда Главан возглавляла министерство здравоохранения Молдавии в 2015—2017 годах.

Читайте также: Министр здравоохранения Молдавии заболела COVID-19