Москва, , 12:16 — REGNUM Телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги официально назначен на вторник. Об этом 26 сентября сообщает информационное агентство Kyodo.

Суга уже провёл телефонные переговоры с лидерами США, Австралии, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Индии и Китая, а также с генеральным секретарём ООН и председателем Европейского совета.

Напомним, президент России Владимир Путин одним из первых поздравил премьер-министра Сугу с утверждением на новом посту и подтвердил в телеграмме готовность к конструктивному взаимодействию по всему спектру актуальных вопросов.