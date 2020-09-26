Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Представители правительств Великобритании и США подписали декларацию о сотрудничестве при проведении исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Декларация была обнародована 25 сентября во время заседания рабочей группы по экономическим отношениям между двумя странами. Отмечается, что основой для нового документа послужило «Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий», подписанное в ноябре 2017 года.

Новое соглашение предусматривает координацию исследований и разработок, а также создание условий для сотрудничества исследователей из США и Великобритании. В документе подчёркивается, что технологии искусственного интеллекта представляют особую важность не только для экономического роста стран, но и для «защиты демократических ценностей и национальной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что новая резолюция о принципах построения национальной стратегии США в области искусственного интеллекта будет включать положения о необходимости сдерживания в этой сфере России и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: США будут добиваться сдерживания России в сфере искусственного интеллекта