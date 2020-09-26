Киев, , 12:46 — REGNUM О продолжающемся унижении Украины со стороны Международного валютного фонда, несмотря на смену власти в стране, заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Загородний, комментируя заявления верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Жозепа Борреля, сделанного им по итогам визита на Украину. Заявление депутата Рады было опубликовано пресс-службой политической силы.

«Украинская власть, которая недавно взяла на себя обязательства отдать под контроль Запада последние структуры, включая Нацбанк, судебную систему, антикоррупционные органы… взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 млрд евро, получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом», — цитирует слова политика пресс-служба оппозиционной политической силы.

«Господин Боррель сегодня, ничуть не смущаясь, сказал: дать-то [кредит — ИА REGNUM] готовы, но вы сначала договоритесь с… МВФ! И речь идет не о десятках миллиардов, а всего об одном с небольшим миллиарде», — подчеркнул Загородний.

Говоря об условиях, выдвигаемых Украине Международным валютным фондом для предоставления стране кредита, Загородний напомнил, что в Киеве уже приняли закон о продаже земли, «отдали на откуп целые отрасли», включая Укроборонпром, а также Украина, по его словам, «торгует суверенитетом».

Депутат призвал задуматься о том, что треть годового бюджета Украины направлена на погашение долгов, «экономика ушла в пике», и никто не поднимает вопрос о реструктуризации долга и отсрочке выплат.

«Все слышали, как Порошенко унижался и рапортовал хозяевам, разворовывая и уничтожая страну», — напомнил депутат, добавив, что хоть на Украине и власть «поменялась», «унижение» государства «продолжается».

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Напомним, ранее верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз — это не банкомат или благотворительная организация. По его словам, лучшим способом для Европейского союза поддержать Украину является помощь в «реформировании страны».