Киев, 26 сентября 2020, 12:46 — REGNUM О продолжающемся унижении Украины со стороны Международного валютного фонда, несмотря на смену власти в стране, заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Загородний, комментируя заявления верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Жозепа Борреля, сделанного им по итогам визита на Украину. Заявление депутата Рады было опубликовано пресс-службой политической силы.
Говоря об условиях, выдвигаемых Украине Международным валютным фондом для предоставления стране кредита, Загородний напомнил, что в Киеве уже приняли закон о продаже земли, «отдали на откуп целые отрасли», включая Укроборонпром, а также Украина, по его словам, «торгует суверенитетом».
Депутат призвал задуматься о том, что треть годового бюджета Украины направлена на погашение долгов, «экономика ушла в пике», и никто не поднимает вопрос о реструктуризации долга и отсрочке выплат.
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Напомним, ранее верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз — это не банкомат или благотворительная организация. По его словам, лучшим способом для Европейского союза поддержать Украину является помощь в «реформировании страны».