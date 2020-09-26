Челябинск, 26 сентября 2020, 11:47 — REGNUM В Челябинской области организациям внебюджетного сектора рекомендовано перевести часть сотрудников на удалёнку. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.
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В частности, им работодателям предложено разрешить работать в таком формате части сотрудников. Их количество руководство организации определит самостоятельно.
Кроме того, на дистанционку запланирован перевод части административного персонала муниципальной и государственной службы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возврате части коронавирусных ограничений объявили власти ряда территорий России. Причиной стала пандемия коронавируса.