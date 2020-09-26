Ереван, , 10:32 — REGNUM Депутат Национального собрания Армении от фракции «Мой шаг» Тигран Карапетян инфицирован коронавирусом. Об этом политик написал 25 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

По словам депутата, ему накануне было проведено тестирование на SARS-CoV-2, результат которого оказался положительным.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Армении от 25 сентября, в республике выявили 48 643 случая инфицирования коронавирусом.