Ереван, , 09:48 — REGNUM Депутат Национального собрания от фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян подала прошение об отставке. Об этом 25 сентября говорится в заявлении председателя армянского парламента Арарата Мирзояна, опубликованном пресс-службой парламента Армении.

Также об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала депутат от правящей партии Армении Гаяне Абрамян.

Спикер парламента Армении отметил, ссылаясь на часть 2 статьи 155 конституционного закона «Регламент НС», что если в течение недели после подачи прошения об отставке депутат письменно отзывает свое прошение, то председатель парламента выступает с соответствующим заявлением об этом. Если заявления об отзыве прошения не последует, то о прекращении полномочий депутата будет составлен протокол, который подписывается и оглашается спикером Национального собрания.

«С опубликованием протокола прошение об отставке считается принятым», — сообщает источник.

Гаяне Абрамян на своей странице в Facebook отметила, что рассматривала мандат как средство для решения проблем и проведения масштабных реформ.

«В противном случае полномочия и статус станут самоцелью, что для меня неприемлемо», — добавила она.

Абрамян также сообщила, что решение подать в отставку было «непростым», добавив, что «чрезвычайно важно быть в гармонии со своими принципами и ценностями при принятии важных решений для будущего нашего государства и народа».