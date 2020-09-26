Алма-Ата, Казахстан, , 08:43 — REGNUM Житель Алма-Аты осужден на три года лишения свободы за участие в войне в Донбассе на стороне защитников Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 25 сентября со ссылкой на соответствующее решение Алмалинского районного суда Алма-Аты сообщает Zakon.kz.

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Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного Кодекса республики («участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества») «и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», сообщает источник.

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Уточняется, что с сентября 2014 года по 2016 года подсудимый находился в Донбассе, где принимал участие в оборонительной войне на стороне вооруженных сил Луганской и Донецкой Народных Республик. Источник также сообщает, что виновный признал свою вину, «чистосердечно раскаялся» и «активно способствовал» раскрытию «уголовного правонарушения».