Североморск, Мурманская область, , 08:46 — REGNUM Дизель-электрические подводные лодки Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) «Владикавказ» и «Калуга» провели совместные учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом пресс-служба СФ 25 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

В ходе учений, которые прошли на одном из морских полигонов боевой подготовки флота в Баренцевом море, экипажи отработали тактические противолодочные задачи с выполнением торпедных стрельб по подводной цели.

В ходе учений подводные лодки менялись местами, поочерёдно выполняя роль пытающейся скрыться вражеской субмарины. Другая лодка, соответственно, осуществляла сначала поиск подлодки условного противника, а потом слежение за ней. Одна из подводных лодок действовала на глубине около 50 метров, вторая — более 100 метров.

Затем экипажи отработали выход в торпедную атаку и применение торпедного оружия, стрельба которым была произведена с использованием практического боезапаса (без боевой части).

После завершения учений «Владикавказ» и «Калуга» вернулись в пункт постоянного базирования в городе Полярный.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная многоцелевая подводная лодка «Иркутск» проекта 949А «Антей» может вернуться в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в 2023 году.

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