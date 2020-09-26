Каракас, , 08:05 — REGNUM Собственные системы вооружений будут выпускаться в Венесуэле, в связи с чем в стране созданы военно-научный и технологический советы, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро на торжественной церемонии по случаю 15-летия оперативного стратегического командования ВС республики

По словам главы государства, в стране должна быть создана своя национальная промышленность, которая станет наиболее технологичной в мире для исключения зависимости в этом вопросе от других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Николас Мадуро заявил, что армии Венесуэлы необходима модернизация, в связи с чем будут произведены вложения дополнительных средств в закупки вооружений.

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