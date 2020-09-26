Токио, , 09:18 — REGNUM Ёсихидэ Суга, новый премьер-министр Японии, 26 сентября впервые выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН, сообщает информационное агентство Kyodo. В ходе обращения, которое в этом году записывалось на видео, политик призвал мир к солидарности в борьбе с коронавирусом.

Суга подчеркнул важность многосторонности и свободной торговли даже в условиях новых трансграничных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Премьер-министр Японии также пообещал продвигать реформу Всемирной торговой организации (ВТО) и способствовать заключению соглашений о свободной торговле с другими странами.

Кроме того, Суга выразил мнение, что пандемия втянула страны в беспрецедентный кризис, который, однако, возвратил международное сообщество к сотрудничеству вопреки тенденции к антиглобализму. Он призвал страны объединиться и «превратить нынешний кризис в возможность укрепить международное сотрудничество».

Суга рассказал об усилиях Японии по обеспечению справедливого и равноправного доступа к будущей вакцине, в том числе и в развивающихся странах.

Япония поддерживает создание медицинского Центра АСЕАН и аналогичную инициативу в Африке.

По словам премьер-министра, Япония предоставит развивающимся странам экстренные ссуды на $4,5 млрд в течение двух лет до марта 2022 года в качестве помощи по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Кроме того, дополнительно будет выделено $1,54 млрд на развитие медицины в других странах.

Учитывая усилия Японии по борьбе с коронавирусом, Суга пообещал провести летом 2021 года Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио, которые были перенесены на год из-за пандемии. Он заявил, что Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио следующим летом станут доказательством того, что человечество победило пандемию.