Москва, , 07:25 — REGNUM Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга расчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным уже в начале следующей недели. Об этом 26 сентября сообщает телеканал NHK.

По его данным, разговор, дата которого в настоящее время согласовывается, может состояться 29 сентября.

К настоящему времени уже состоялись телефонные разговоры Суги с главами США, Австралии, Великобритании, Германии, Южной Кореи и Китая.

Напомним, что президент России Владимир Путин одним из первых поздравил премьер-министра Сугу с утверждением на новом посту и подтвердил в телеграмме готовность к конструктивному взаимодействию по всему спектру актуальных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность организации телефонного разговора между новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и президентом России Владимиром Путиным в настоящее время прорабатывается японским правительством.

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