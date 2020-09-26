Сеул, , 07:25 — REGNUM Южная Корея обратится к КНДР с просьбой провести дополнительное расследование в связи с убийством военнослужащими Северной Кореи её гражданина. Об этом 26 сентября сообщает агентство Yonhap.

По его информации, Сеул считает проведение дополнительного расследования необходимым, поскольку данные южнокорейской стороны не во всём совпадают с объяснениями Пхеньяна.

Ранее, 24 сентября, в Южной Корее заявили, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали.

В свою очередь в Пхеньяне заявили, что мужчина, обнаруженный в территориальных водах Северной Кореи, не сказал, что он гражданин Южной Кореи. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем, после попытки мужчины скрыться, по нему было произведено более десяти выстрелов. После этого его плавательное средство было сожжено вместе с телом «в соответствии с правилами борьбы с коронавирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявил, что Сеул будет продолжать мирное сотрудничество с КНДР, несмотря на гибель чиновника из Южной Кореи в Жёлтом море.

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