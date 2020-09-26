Москва, , 06:43 — REGNUM «Украинская мечта» о том, что Киев за враждебность по отношению к России сможет паразитировать на ЕС, развеяна после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил в сообщении в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков «Очень важное заявление главы европейской дипломатии Ж. Борреля. Оно призвано положить конец «украинской мечте», состоящей в том, что Украине в благодарность за враждебность к России позволят и впредь паразитировать на ЕС. Больше не позволят. Мечта присосаться к евроденьгам и была главной надеждой майдана».

Кроме того, по словам сенатора, навязчивое стремление Украины стать основным получателем средств Евросоюза надоело Брюсселю, о чем Боррель и заявил Зеленскому.

«Киев долго настаивал на своем праве быть главным европаразитом, но Брюсселю, похоже, это надоело: сами разрушили свою экономику — сами и мучайтесь», — сказал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жозеп Боррель на встрече Владимиром Зеленским заявил, что ЕС не собирается заниматься благотворительностью и готов помочь Украине лишь только в проведении реформ.

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