Москва, 26 сентября 2020, 06:43 — REGNUM «Украинская мечта» о том, что Киев за враждебность по отношению к России сможет паразитировать на ЕС, развеяна после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил в сообщении в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Кроме того, по словам сенатора, навязчивое стремление Украины стать основным получателем средств Евросоюза надоело Брюсселю, о чем Боррель и заявил Зеленскому.
«Киев долго настаивал на своем праве быть главным европаразитом, но Брюсселю, похоже, это надоело: сами разрушили свою экономику — сами и мучайтесь», — сказал Пушков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жозеп Боррель на встрече Владимиром Зеленским заявил, что ЕС не собирается заниматься благотворительностью и готов помочь Украине лишь только в проведении реформ.
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