Оттава, , 07:24 — REGNUM Канада официально выдвинула на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) кандидатуру бывшего министра финансов страны Билла (Уильяма) Морно. Об этом 26 сентября сообщает агентство Bloomberg.

По словам Морно, которые приводит агентство, экс-министр рассчитывает на посту главы ОЭСР «фактически преодолеть некоторые разногласия» не только «на основе моей национальности», но и потому, что длительное время он «сидел за столом G20, G7 и других форумов, а также МВФ и Всемирного банка».

Приоритетными для ОЭСР на следующие пять лет Морно назвал вопросы помощи экономикам в борьбе с пандемией нового коронавируса, инклюзивного роста, налогообложения транснациональных корпораций и изменения климата.

Напомним, что полномочия действующего главы ОЭСР, которым является экономист из Мексики Хосе Анхель Гурриа Тревиньо, заканчиваются в мае 2021 года.

Министр финансов Канады Билл Морно ушёл в отставку 17 августа из-за конфликта с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который возник вокруг обсуждения затрат на пандемию коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил новым министром финансов действующего вице-премьера своего правительства Христю Фриланд.

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