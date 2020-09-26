Астрахань, , 07:24 — REGNUM В ходе финального этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области была впервые применена новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Во время действий войск на полигоне, за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, новые системы огнём неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, уничтожили выдвигающиеся на позиции для атаки колонны бронетехники условного противника.

ТОС-2 «Тосочка» является прямой наследницей тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцёпек», у которой значительно были улучшены тактико-технические характеристики. Новая версия выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъёмности и проходимости. На установке смонтирован кран-манипулятор, что позволяет обходиться без дополнительной транспортно-заряжающей машины, установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия. Прицеливание, стрельба и управление огнём ТОС-2 полностью автоматизированы, а дальность пуска неуправляемых реактивных снарядов значительно увеличена.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с иностранными военными атташе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области заявил, что российские военные в ходе стратегических учений «Кавказ-2020» применили опыт современных боевых действий, в том числе на территории Сирии.

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