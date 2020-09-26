Токио, , 06:10 — REGNUM В 2018 году, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин встретились в Сингапуре, страны были максимально близки к заключению мирного договора. Об этом бывший глава японского правительства Абэ заявил в интервью деловой газете Nikkei, отрывки из которого опубликованы в субботу.

«Мы подошли максимально близко», — подчеркнул Абэ.

По его словам, ещё на встрече в Нагато в 2016 году он почувствовал, что президент России готов решать эту проблему. По мнению Абэ, заключению мирного договора между Японией и Россией в 2018 году помешало «обострение отношений между Россией и США», после событий на Украине.

Напомним, что на встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года Путин и Абэ договорились об активизации переговоров о мирном договоре между странами на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

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