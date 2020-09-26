Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп отказывается от комментариев по ситуации в Белоруссии и не выступает поддержку соперникам белорусского президента Александра Лукашенко, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, сообщает Reuters.

«До сих пор президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или поддержать демократические силы», — приводит агентство его слова.

При этом сам Байден пообещал поддержку белорусской оппозиции в случае прихода к власти в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме заявило, что Соединенные Штаты готовят санкции против России из-за ситуации в Белоруссии. В частности, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций, если якобы подтвердится «российское вмешательство» в ситуацию в Белоруссии.

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