Тегеран, , 08:44 — REGNUM 25 сентября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Тегеран после шестимесячного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и закрытия государственных границ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Вице-президент по операционной деятельности компании Imam Khomeini Airport Town Алиреза Маджзуби заявил, что авиакомпания Turkish Airlines, которая приостановила свои полеты в Тегеран на шесть месяцев из-за вспышки COVID-19, планирует возобновить возвратные полеты по маршруту Стамбул-Тегеран.

Согласно статистике, пандемия нанесла огромный ущерб гражданскому авиационному сектору Ирана, причем отчеты свидетельствуют о том, что авиакомпании потеряли сотни миллионов долларов из-за отмены рейсов.

Иран играет важнейшую роль для Турецкой Республики с точки зрения развития турецкого туризма. За первые восемь месяцев 2019 года Турцию посетили около 1,37 миллиона иранских туристов, что составляет 4,4% от всех международных прибытий в страну.