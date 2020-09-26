Тегеран, , 08:47 — REGNUM 25 сентября посол Ирана в Баку Аббас Мусави и глава постоянного представительства Нахичеваньской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров обсудили развитие комплексных двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Религиозная и культурная общность во многих аспектах связывают Исламскую Республику Иран и Азербайджанскую Республику», — сказал Бахтияр Аскеров. «Поддержка Ираном позиции Баку по Нагорному Карабаху очень важна для нас», — отметил он.

По словам Аскерова, Иран имеет тесные связи с Нахичеваньской Автономной Республикой и готов расширять сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения отношений Исламской Республики Иран с Азербайджанской Республикой.

Напомним, что ранее 18 сентября посол Ирана в Баку Аббас Мусави и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече обсудили двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.