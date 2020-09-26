Тегеран, , 08:51 — REGNUM 25 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана, отвечая на вопросы СМИ касательно попытки США ввести ответные санкции против Ирана, заявил: «Наша позиция по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) всегда была принципиальной и последовательной». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своем еженедельном брифинге, Захид Хафиз Чаудри отметил:

«Мы считаем, что СВПД представляет собой хороший пример решения сложных вопросов путем дипломатических переговоров. Принципиальная позиция Пакистана по СВПД не изменилась. При этом мы по-прежнему верим в полезность конструктивного взаимодействия».

Администрация Дональда Трампа предприняла усилия по эскалации давления на Иран и внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия, срок действия которого истекает в октябре 2020 года.