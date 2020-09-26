Тегеран, , 09:04 — REGNUM Иранское правительство строит около 100 000 жилых единиц для бедных и менее привилегированных слоев общества, заявил вице-президент и глава бюджетно-плановой организации Мохаммад Бакер Нобахт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 сентября.

Он сделал эти замечания во время встречи с местными чиновниками в рамках визита в юго-западную провинцию Илам. Нобахт отметил, что жилищный проект осуществляется Фондом помощи имени имама Хомейни и жилищным фондом Исламской революции в сотрудничестве с организацией бюджета и планирования.

Чиновник подчеркнул, что данный проект никак не связан с иными правительственными планами по обеспечению жильем иранского народа. Он заявил, что проект рассчитан для лиц, не имеющих возможности жить в нормальных условиях.

«Тем, кто имеет право получить абсолютное новое жильё, не нужно будет платить какую-либо сумму заранее», — сказал Нобахт.