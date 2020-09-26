Тегеран, , 09:12 — REGNUM 25 сентября иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президенты Ирана и России серьезно занимаются реализацией договоренностей и процессом активизации сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Ирана высоко оценил постоянно растущее сотрудничество, выразив надежду, что такое плодотворное взаимодействие пройдёт также в совместной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«На сегодняшней встрече мы рассмотрели сотрудничество между двумя странами в области транспорта, выдачи виз, передвижения студентов и бизнесменов», — сказал он.

Зариф отметил:

«В ходе переговоров с министром иностранных дел России мы обсудили вопросы, связанные с энергетикой, экономикой, банковской деятельностью и проведением заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».

По его словам, в ходе встречи обсуждалась ядерная сделка, а также попытки США восстановить санкции ООН против Ирана.

«США потерпели поражение, а Россия и Китай сыграли ключевую роль в этом процессе», — сообщил глава МИД Ирана.