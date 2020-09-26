Тегеран, , 09:14 — REGNUM 25 сентября постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал Саудовскую Аравию главным источником нестабильности в регионе, заявив, что страна была главной финансовой опорой иракского лидера Саддама Хусейна и зачинщиком агрессии против Йемена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на резкие высказывания саудовского короля в отношении Ирана на Генеральной Ассамблее ООН иранский дипломат категорически отверг эти обвинения.

«Действительно, с помощью ряда фальсификаций и дезинформации Саудовская Аравия отчаянно пытается отвлечь внимание от своей темной многолетней истории укрывательства, финансирования, побуждения и вооружения наиболее опасных террористических формирований, разжигания ненависти и экстремистской идеологии, грубо нарушая основные принципы морали и гуманности, а также нормы международного права, в частности международного гуманитарного права, влекущие за собой ее международную ответственность», — отметил Раванчи.

Он также подчеркнул: «Что касается роли Саудовской Аравии в поддержке террористических группировок, то теперь стало совершенно очевидно, что ваххабитская идеология этой страны является главным источником наиболее опасных террористических группировок, таких как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и «Аль-Каида» (организации, деятельность которых запрещена на территории РФ)».