Анкара, 26 сентября 2020, 04:31 — REGNUM Акваторию Чёрного моря покинули большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome и быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma. Об этом 25 сентября сообщил турецкий портал «A Haber».
«Катер береговой охраны Турции сопровождал французское разведывательное судно, — передают источники портала. — Разведывательный корабль вышел в Эгейское море».
Напомним, Dupuy de Lome прибыл в Чёрное море на фоне стратегических военных учений «Кавказ-2020». Корабль, по сведениям в открытых источниках, используется для ведения радиоэлектронной разведки.
Американский корабль USNS Yuma, который вошёл в Чёрное море 16 сентября, по предварительной информации, доставил в Румынию первую партию американских комплексов противоракетной обороны Patriot.
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