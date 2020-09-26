Анкара, , 04:31 — REGNUM Акваторию Чёрного моря покинули большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome и быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma. Об этом 25 сентября сообщил турецкий портал «A Haber».

«Катер береговой охраны Турции сопровождал французское разведывательное судно, — передают источники портала. — Разведывательный корабль вышел в Эгейское море».

Напомним, Dupuy de Lome прибыл в Чёрное море на фоне стратегических военных учений «Кавказ-2020». Корабль, по сведениям в открытых источниках, используется для ведения радиоэлектронной разведки.

Американский корабль USNS Yuma, который вошёл в Чёрное море 16 сентября, по предварительной информации, доставил в Румынию первую партию американских комплексов противоракетной обороны Patriot.

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