Токио, , 04:31 — REGNUM Япония намерена до 2022 года утроить размер программы срочных займов для пострадавших от пандемии нового коронавируса развивающихся стран. Об этом новый глава правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил 25 сентября в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«На ближайшие два года мы вводим программу срочных займов для борьбы с COVID-19 объёмом до 500 млрд иен, или $4,5 млрд» , — заявил Суга.

По его словам, Япония ранее уже предоставила здравоохранению развивающихся стран финансовую помощь на сумму свыше 170 млрд иен ($1,54 млрд).

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Премьер-министр Японии заявил, что в деле преодоления кризиса, с которым столкнулось всё человечество, «мы все обязаны руководствоваться единым принципом — никто не должен быть оставлен позади». Суга вновь высказал предложение Японии по созданию на основе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) центра по контролю за инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о своей готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий.

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