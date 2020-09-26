Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Соединённые Штаты не оставят без внимания якобы предпринятые Россией попытки влияния на выборы в случае избрания бывшего вице-президента США и кандидата от Демократической партии Джо Байдена на пост президента. Об этом он 25 сентября заявил в интервью телекомпании NBC.

«Я обещаю, что, если я одержу победу, будут последствия (для России — ред.), — сказал он. — Будут последствия за эту вовлеченность в наши суверенные дела».

Он добавил, что действующий президент США Дональд Трамп уделяет этому вопросу недостаточно внимания и отказывается противостоять предполагаемому вмешательству.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, заявил, что Москва продолжает предпринимать попытки влияния на американский избирательный процесс.

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