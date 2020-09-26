Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что уже определился с кандидатурой в члены Верховного суда страны. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы в Белом доме.

«Вы узнаете все завтра. Они все замечательные, выдающиеся. Я завтра объявлю в Белом доме», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники утверждали, что президент США намерен выдвинуть кандидатом Эми Кони Баррет в члены Верховного суда. По их данным, Барретт известна своей консервативной позицией, а также пользуется поддержкой лидера республиканцев в Сенате. В настоящее время она занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США.

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