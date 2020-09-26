Токио, , 03:50 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о своей готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом он заявил 25 сентября в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«В качестве нового премьер-министра Японии я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий» , — заявил Суга.

Новый глава правительства Японии подчеркнул, что «не упустит ни единой возможности» в деле установления конструктивных двусторонних отношений, важных не только для интересов Японии, но и для укрепления мира и стабильности в регионе. И настроен на полноценную нормализацию отношений с КНДР для урегулирования «вопросов печального прошлого», в том числе похищения японских граждан северокорейской разведкой, а также решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 24 сентября провели телефонные переговоры по ряду глобальных проблем. В числе прочих обсуждалась проблема граждан Японии, похищенных северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах. Гутерриш выразил готовность помогать Суге, а также подчеркнул важность совместной работы по ядерному разоружению Северной Кореи.

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