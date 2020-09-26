Ломе, , 02:55 — REGNUM Премьер-министр Того Коми Селом Класу ушел в отставку вместе с правительством страны, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что президент республики Фор Гнассингбе поблагодарил главу правительства и членов кабмина за работу. Отставка правительства в полном составе связана с переизбранием Гнассингбе президентом Того. Он набрал 71% голосов на выборах в феврале 2020 года.

Отмечается, что Гнассингбе впервые занял пост президента республики еще в 2005 году. До этого должность главы государства занимал его отец на протяжении 38 лет.