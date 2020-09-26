Брюссель, , 01:16 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалога между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 25 сентября заявил на своей странице в Twitter, что ранее назначенная на 28 сентября встреча лидеров переговорных команд Косово в Брюсселе отменена по причинам, связанным с COVID-19.

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На встрече Сербию должен был бы представлять глава Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич, а Косово — государственный координатор по диалогу с Сербией Скендер Хюсени. В СМИ пока не попали их комментарии относительно переноса встречи.

В тот же день пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано заявил, что причиной переноса встречи стала неготовность одной из сторон. Поскольку ни Хюсени, ни Джурич не занимаются регулированием эпидемиологической ситуации, более правдоподобной кажется та версия, что неготовность не связана с вирусом и относится именно к повестке переговоров.

Напомним, встретив бурную реакцию общественности, премьер-министр Косово Авдулла Хоти назвал закрытым вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов. Сербская сторона же поставила обсуждение этого вопроса в качестве условия для продолжения диалога на высшем уровне.

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