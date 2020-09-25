Москва, 25 сентября 2020, 23:54 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 43 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 25 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Также за этот же период было зафиксировано шесть беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы шесть раз в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По информации Минобороны, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.