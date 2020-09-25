Москва, , 23:54 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 43 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 25 сентября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик SR-71 ВВС США

Также за этот же период было зафиксировано шесть беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы шесть раз в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.