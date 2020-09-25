Загреб, , 23:35 — REGNUM В министерстве иностранных дел Хорватии 25 сентября заявили, что стране удалось достичь показателя, необходимого для отмены визового режима с США, менее чем за месяц. 2000 гражданам Хорватии, подавшим заявление на американскую визу, удалось получить данный документ. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Согласно информации из министерства, цифра в 2000 человек почти с уверенностью гарантирует, что уровень отказов в Хорватии в этом году составит менее трех процентов, что удовлетворяет последнее условие, которое государства должны выполнить для полной отмены визового режима, согласно международным конвенциям.

В министерстве указали, что на следующей неделе в Хорватию прибывает американский госсекретарь Майк Помпео. Он обсудит с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич Радманом отмену визового режима между странами.