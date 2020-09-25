Майами, США, , 23:18 — REGNUM Ряд стран, в том числе Венесуэла и Иран, ждут не дождутся, когда им удастся договориться с США, сообщил 25 сентября журналистам американский президент Дональд Трамп.

Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране Mohsen Zare

Трамп «Скажу вам следующее: будь то Иран, Венесуэла — они уже хотят вести переговоры. Все хотят вести переговоры. Но я хочу дождаться окончания выборов».

Лидер Штатов пояснил, что предлагал этим странам переговоры в прошлом году. И предупредил, что если они станут договариваться уже после президентских выборов 2020 г., то условия сделок будут куда жёстче, чем на тот момент.

Теперь наступает время выборов, и, отмечает Трамп, он берёт паузу. И желающие договориться об этом знают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп уже заявлял не раз, что Иран обязательно пойдёт на переговоры. Со стороны Ирана пока это видение ситуации не подтверждается.

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