Пекин, 25 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, 25 сентября передает CCTV.
Согласно заявлению китайской стороны, Си Цзиньпин выразил надежду на сохранение торгового сотрудничества и стабильных цепочек поставок между Японией и Китаем.
Отметим, переговоры между председателем Китая и главой правительства Японии стали первыми за два года, с мая 2018 года.
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