Париж, , 22:43 — REGNUM Ещё пятеро подозреваемых в теракте в Париже задержаны сегодня, 25 сентября, передаёт BFMTV.

Этих людей подозревают в нападении, совершённом возле бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Все задержанные — мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после нападения на двух людей возле здания, связанного с Charlie Hebdo и расцененного как теракт, полиция задержала первого подозреваемого — гражданина Пакистана 33-х лет. Мужчина признал свою причастность к нападению на безоружных людей.

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